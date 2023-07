Schloss in Freiberg wird zum Freiluftkino

Der Hof von Schloss Freudenstein in Freiberg verwandelt sich während der „Freiberger Sommernächte“ wieder in ein Freiluftkino. So ist für den Samstag ab 10.30 Uhr der Streifen „Der junge Häuptling Winnetou“ angekündigt. Der Einlass erfolgt ab 9.30 Uhr. Das Ticket kostet 6 Euro. Am Samstagabend läuft ab 21.30 Uhr „Whitney Houston: I...