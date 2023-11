Schönlebestraße in Freiberg soll nächste Woche wieder befahrbar sein

Die mit 1,6 Millionen Euro veranschlagte Straßenbaumaßnahme neigt sich dem Ende zu.

Die Schönlebestraße in Freiberg soll in der nächsten Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden. Am Freitag wurde im zweiten Bauabschnitt zwischen der Silberhof- und der Berthelsdorfer Straße die Asphalttragschicht aufgebracht. Der erste Bauabschnitt von der Frauensteiner Straße bis zur Silberhofstraße war im vergangenen Jahr...