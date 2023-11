Schulung für Team des „Freie Presse“-Shops in Freiberg: Öffnungszeiten geändert

Auch die Hotline ist für „Freie Presse“-Kunden geschaltet.

Aufgrund einer Schulung aller Shop-Teams zu unseren digitalen Angeboten und dem damit verbunden Service ist der „Freie Presse“-Shop am Obermarkt in Freiberg bis Dienstag, 7. November, und dann wieder ab 9. November erreichbar. Die „Freie Presse“-Shops im Chemnitz-Center in Röhrsdorf sowie an der Brückenstraße im Chemnitzer Stadtzentrum...