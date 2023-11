Schwartenbergort Neuhausen im ersten Winterkleid

In der Erzgebirgsregion in Mittelsachsen schneit es am Samstagnachmittag. Wetterdienst kündigt weitere leichte Schneefälle in Höhenlagen an.

Zwar ist die Schneedecke nur ein Hauch, doch Nelly Schneider in Neuhausen freute sich am Samstagnachmittag über die ersten Flocken der bevorstehenden Wintersaison. So wie in der etwa 660 Meter hoch gelegenen Schwartenberggemeinde schneite es in mehreren Orten im oberen Erzgebirge Mittelsachsens. Temperaturen um die 2 Grad Celsius herrschten. Für...