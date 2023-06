Schwerer Unfall zwischen Langenau und Kleinhartmannsdorf: Rettungshubschrauber im Einsatz

Langenau/Kleinhartmannsdorf.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der Straße zwischen Langenau und Kleinhartmannsdorf drei Verletzte gefordert. Das bestätigte Nicole Musche, die Diensthabende der Polizeidirektion Chemnitz, am Freitagabend auf Nachfrage von "Freie Presse". Ein Kleinbus Mercedes Vito war ersten Angaben zufolge auf der Staatsstraße 235 aus Richtung Kleinhartmannsdorf in Richtung Langenau unterwegs. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit geriet der Kleinbus auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein Auto entgegenkam. Beim Versuch, auszuweichen, prallte der Kleinbus gegen einen Baum. Die beiden Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Einer von ihnen wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Dresden geflogen. Der Fahrer (45) des Kleinbusses wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro. Zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Auto kam es nicht, so die Diensthabende der Polizeidirektion. Die Staatsstraße war von 17.30 bis 20.45 Uhr voll gesperrt. (hh)