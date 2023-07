Sechsjähriger Junge verletzt sich beim Radfahren in Frauenstein

Ein sechsjähriger Junge hat sich bei einem Unfall auf dem Weg Hofefeld in Frauenstein verletzt. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Sonnabend meldete, war der Junge am Freitagabend gegen 21 Uhr auf einem Fahrrad bergab in Richtung Kleinbobritzsch unterwegs gewesen und in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen....