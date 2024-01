Shopping-Tour durch Freiberg: Silberstadt und Radio R.SA-Moderatorin Elsa begrüßen Gewinnerinnen

Der Radiosender hatte vergangene Woche an fünf Frauen Einkaufsgutscheine und mehr verlost.

Gemeinsam mit dem Radiosender R.SA hat die Stadt Freiberg fünf Gewinnerinnen zu einer Shopping-Tour in der Altstadt inklusive 100 Euro Silberstadt-Freiberg-Shopping-Gutschein eingeladen. Am Samstag kamen die Gewinnerinnen gemeinsam mit der Moderatorin Elsa in die Silberstadt. Nach dem Treff auf dem Schloßplatz ging es unter der Führung von...