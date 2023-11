Sie wurde nur 41 Jahre alt: Freiberger Gastwirtin Jana Falatasova-Hajderaj gestorben

Jana Falatasova-Hajderaj betrieb das Lokal „Goldenes Prag“ und das Restaurant am Schützenhaus in Freiberg.

Jana Falatasova-Hajderaj ist tot. Die Gastwirtin, die das Lokal „Goldenes Prag“ und das Restaurant am Schützenhaus in Freiberg betrieb, verstarb am 5. November nach kurzer schwerer Krankheit in der Uniklinik Dresden. Das bestätigte ihr Ehemann Amarildo Hajderaj am Freitag auf Nachfrage von „Freie Presse“. „Ihr Zustand hat sich zusehens...