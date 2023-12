2023 verstorben: Von diesen Prominenten mussten wir Abschied nehmen

✖ Schon gehört? Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.

Ob Ex-“Freie Presse“-Geschäftsführer Johannes Schulze, Eiskunstlauf-Trainerin Jutta Müller oder VW-Chef Carl Hahn: Auch in der Region haben uns viele prominente Persönlichkeiten verlassen. Chemnitz. Auch im zu Ende gehenden Jahr 2023 mussten wir uns in der Region von zahlreichen prominenten Menschen verabschieden. Die „Freie Presse“ blickt zurück.

Gunnar Grosse, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Komsa AG, starb im Januar. Bild: Wolfgang Schmidt/Archiv

Gunnar Grosse Der Deutsch-Schwede Gunnar Grosse jobbte unter anderem als Hafenarbeiter, fuhr nachts Taxi und war 20 Jahre als Unternehmensberater tätig. 1992 begründete er den Telekommunikations- und IT-Dienstleister Komsa in Hartmannsdorf bei Chemnitz mit. Erst 2017 zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück, wechselte in den Aufsichtsrat. Am 12. Januar verstarb er im Alter von 83 Jahren.

Carl Hahn und sein Abbild in Sandstein. Bild: Andreas Seidel/Archiv

Carl Hahn Der langjährige Vorstandschef der Volkswagen AG, Carl Hahn, starb am 14. Januar zu Hause in Wolfsburg. Der 1926 in Chemnitz geborene Manager hatte in seiner Zeit als VW-Chef die Grundlagen für den Weltkonzern gelegt. In seine Zeit als Konzernführer fielen ab 1982 die Übernahmen von Seat und Škoda. Außerdem begann Hahn die Expansion des Unternehmens nach China. Er wurde 96 Jahre alt.

Jonny Ansorge starb im März. Bild: Simone Zeh/Archiv

Jonny Ansorge Lange Jahre war Jonny Ansorge Bürgermeister in Pausa-Mühltroff. Am 15. Februar bekam er schwere Herzprobleme. Am 1. März starb er im Krankenhaus mit 68 Jahren. Sein Tod kam überraschend für viele, denn trotz seiner Krankheit war er bis zuletzt aktiv.

Das Foto aus dem Jahr 1967 zeigt den DDR-Rennrodler Klaus Bonsack vor den Olympischen Winterspielen 1968 in Grenoble. Bild: Zentralbild/dpa

Klaus Bonsack Am 5. März verstarb in seiner Wahlheimat Innsbruck Klaus Bonsack im Alter von 81 Jahren. Der Rodler gewann 1968 in Grenoble gemeinsam mit Thomas Köhler Olympia-Gold im Doppelsitzer und wurde Dritter im Einzel. Weitere Olympia-Medaillen gab es 1964 (Silber im Einzel) und 1972 (Bronze im Doppelsitzer). Zudem war er 1967 Weltmeister im Doppel geworden. Nach seiner aktiven Karriere war er in verschiedenen Funktionen beim Weltverband FIL tätig. Ab 1990 betreute er als verantwortlicher Trainer die österreichischen Rodler und gewann mit ihnen bei Olympia 1972 vier Medaillen, darunter durch Doris Neuner Gold.

Berlin im Dezember 2002: Die ostdeutsche Sportreporterlegende Heinz Florian Oertel schützt sich auf dem Heinrich-Mann-Platz in Berlin mit einer Mütze vor den frostigen Temperaturen. Bild: Stephanie Pilick/dpa

Heinz Florian Oertel Er war die Stimme des DDR-Sports: Heinz Florian Oertel. Der Fernseh- und Radio-Journalist starb am 27. März im Alter von 95 Jahren. Oertel hatte von 17 Olympischen Spielen und sieben Fußball-Weltmeisterschaften berichtet. Auch das legendäre WM-Gruppenspiel zwischen der DDR und dem späteren Champion BRD 1974 kommentierte er. Zu Oertels Spezialsportarten gehörten neben Fußball auch Leichtathletik, Radsport, Boxen und Eiskunstlauf. Der unglaublich sprachgewandte gebürtige Cottbuser, der im Fernsehen und Hörfunk auch Unterhaltungssendungen und Talkshows moderierte, bestach durch sein großes Fach- und Allgemeinwissen.

Siegmund Schuster (hier bei der Erz-Sportlergala 2015) wurde 84 Jahre alt. Bild: Georg Ulrich Dostmann/Archiv

Siegmund Schuster Siegmund Schuster hat im Lauf der Jahre über 1000 Kindern die Grundzüge des Turnens beigebracht. Weit mehr als 50 Jahre seines Lebens hat die Trainerlegende dem Sport und der Nachwuchsförderung gewidmet. Am 6. April ist der Annaberg-Buchholzer Ehrenbürger im Alter von 84 Jahren gestorben. Schuster ist es zu verdanken, dass sich das kleine Dorf Frohnau zur sächsischen Turnhochburg entwickelt hat.

Ruth Müller-Landauer starb im April im Alter von 93 Jahren. Bild: Thomas Voigt/Archiv

Ruth Müller-Landauer alias „Neideiteln“ Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art!

Mehr Lesekomfort mit der Freie Presse App! Plauens erste Ehrenbürgerin Ruth Müller-Landauer starb am 21. April. Kurz zuvor wurde ein Krankenhausaufenthalt nötig, von dem sie nicht zurückkam. 1929 wurde sie in Plauen geboren. Als Zehnjährige fing sie im Kinderballett an zu tanzen. Kurz nach Kriegsende war sie in Plauen Tanzschülerin und studierte auch Gesang. Als Soubrette bekam sie 1952 am Theater Greiz ein Engagement, sechs Jahre später an der Bühne in Gera. Um die Wendezeit gründete sie den Tanzverein „Vergissmeinnicht“, um auch mit behinderten Kindern und Jugendlichen zu tanzen. Ein Denkmal setzte sie sich mit ihren zahlreichen Auftritten als „Neideiteln“. Sie wurde 93 Jahre alt.

Johannes Schulze im Chemnitzer Druckzentrum. Bild: Ronny Rozum/Archiv

Johannes Schulze Der langjährige Geschäftsführer der „Freien Presse“, Johannes Schulze, verstarb am 28. April im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit. 16 Jahre lang steuerte der Badener das Medienhaus. Nach seinem Ruhestand blieb er in Sachsen, brachte sich für die Region ein. In der sächsischen Wirtschaft und Wissenschaft war er gut vernetzt. Die Kunst war seine Leidenschaft, zehn Jahre war er Vorsitzender des Chemnitzer Theaterfördervereins. Und: Die Kunst war nach Ansicht seines Sohnes auch der Hauptgrund, weshalb Johannes Schulze nicht in seine alte Heimat, den Schwarzwald, zurückkehrte: „Das Kulturangebot lag ihm am Herzen. Da wollte er weiter mit dabei sein, es für sich auch weiter nutzen. Deshalb ist er vor allem in Chemnitz geblieben.“

Ein Liebhaber des Buches durch und durch: Klaus Walther. Bild: Andreas Seidel/Archiv

Klaus Walther Einst hatte der 1937 in Chemnitz geborene Klaus Walther das Buchprogramm der „Freien Presse“ initiiert, am 10. Mai starb der Schriftsteller und Verleger nach langer Krankheit. Mehr als 40 Bücher schrieb er, seine Biografien über Hermann Hesse und Karl May erlebten zahlreiche Auflagen. Der Band „Das Silberne Erzgebirge“ ist noch immer ein Standardwerk über die Region, der sich Klaus Walther lebenslang verbunden fühlte. Zuletzt lebte Klaus Walther in einem Pflegeheim in Lößnitz. Er wurde 86 Jahre alt.

Bernd Meyer im Mai 2020. Bild: Ralph Koehler/propicture/Archiv

Bernd Meyer Bernd Meyer, langjähriger Zwickauer Bürgermeister für Finanzen und Ordnung, erlag am 22. Mai während seines Urlaubs in Ägypten einem Herzinfarkt. Er wurde 71 Jahre alt.

Emanuel Klan (hier auf einer Aufnahme von 1997) starb am 5. Juni. Bild: Eberhard Gläser/Archiv

Emanuel Klan Er war der erste Rathauschef nach der Wende: Im Alter von 79 Jahren starb Aues ehemaliger Bürgermeister, Emanuel Klan, am 5. Juni. Klan war am 31. Mai 1990 mit absoluter Mehrheit zum Bürgermeister gewählt worden. Nach neun Jahren Dienstzeit stellte der Landrat den CDU-Politiker dann aus gesundheitlichen Gründen von seinen Aufgaben frei. Zum 31. August 1999 wurde er schließlich in den Ruhestand versetzt. Zuletzt hatte er sich vollständig ins Private zurückgezogen.

Ines Kramer erlitt Ende November 2022 einen Schlaganfall, kam danach wieder auf die Beine. Bild: Eckardt Mildner/Archiv

Ines Kramer Die bekannte Freiberger Schauspielerin und Tierschützerin Ines Kramer feierte 2020 ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum am Mittelsächsischen Theater. Im November 2022 erlitt sie einen Schlaganfall, war linksseitig gelähmt und kämpfte sich ins Leben zurück. Noch im März dieses Jahres sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich hoffe, dass ich einmal wieder spielen kann.“ Am 3. September starb sie nach schwerer Krankheit. Sie wurde 77 Jahre alt.

Die Freiberger „Roller-Omi“ Irene Schubert starb im September. Bild: Rico Martinez/Archiv

Irene Schubert alias „Roller-Omi“ Als „Roller-Omi“ war Irene Schubert in Freiberg bekannt, weil sie mit ihrem kleinen Roller durch die Stadt flitzte. Über die Facebookseite „Mein Freiberg“ hatten Menschen in der Vergangenheit für sie gespendet, etwa für ein Seniorenhandy. Am 3. September fand man sie tot in ihrer Wohnung. Ein Nachbar hatte zuvor die Polizei informiert, weil er die betagte Freibergerin seit Tagen weder gesehen noch gehört hatte. Sie wurde 79 Jahre alt.

Alois Glaubitz wurde 89 Jahre alt. Bild: Andreas Wohland/Archiv

Alois Glaubitz Fußballspiele in Zwickau ohne Alois Glaubitz waren bis zum 9. September fast unvorstellbar. Da verstarb das Idol im Alter von 89 Jahren. 429 Mal lief der von allen nur „Al“ gerufene Libero in Punktspielen für die BSG Sachsenring Zwickau, dem Vorgänger des heutigen FSV Zwickau, auf. Zweimal feierte er mit den Westsachsen den FDGB-Pokalsieg und absolvierte daraufhin auch vier Europapokalspiele. Nach seinem Karriereende blieb Glaubitz dem Verein eng verbunden. Zunächst jahrelang als Mannschaftsleiter, später als Edelfan, der bei nahezu allen Heimspielen im Stadion anzutreffen war. Die Anhängerschaft des FSV benannte ihre Fankneipe auf dem Zwickau Neumarkt nach ihrem Idol „Alois“.

Egmont Elschner vor der Synagoge in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel/Archiv

Egmont Elschner Der Sozialdemokrat und Kulturpolitiker Egmont Elschner starb am 7. Oktober. Elschner wurde 1947 in Jena geboren, war Regisseur, Dramaturg und Intendant verschiedener Theater. Seit 1999 lebte er in Chemnitz. Sein Markenzeichen war der rote Schal, den er fast immer trug. Sein Engagement für die Kultur lässt sich anhand seiner vielen Ämter nur erahnen. So war er bis zu seinem Tod Bundesvorstandsmitglied des Kulturforums der Sozialdemokratie, stellvertretender Vorsitzender des Kulturforums Sachsen und Vorsitzender des Kulturbeirats der Stadt Chemnitz - zudem Vorsitzender des Vereins „Tage der Jüdischen Kultur“ und Vorsitzender der Jury zum Chemnitzer Friedenspreis. Er wurde 76 Jahre alt.

Volkmar Schreiter vor dem Rathaus Großschirma. Bild: Eckardt Mildner/Archiv

Volkmar Schreiter Volkmar Schreiter, der langjährige Bürgermeister der Stadt Großschirma, starb am 16. Oktober. Der FDP-Politiker wurde 62 Jahre alt.

Thomas Merkel, wie ihn Chemnitzer Kunstinteressierte kannten: lächelnd, leise, sich nie in den Vordergrund drängend. Bild: Heinz Hammer/Archiv

Thomas Merkel Er war einer der stillen unter den Chemnitzer Künstlern - und ein begnadeter Radierer: Thomas Merkel. Am 1. November starb er im Alter von 70 Jahren.

Chemnitz im Dezember 1998: Jutta Müller, erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt, aufgenommen in der Trainingshalle des Küchwald-Stadions. Bild: Wolfgang Thieme/dpa

Jutta Müller Mit 94 Jahren hatte die erfolgreichste Eiskunstlauf-Trainerin der Welt ein gesegnetes Alter erreicht. Am 2. November, kurz vor ihrem 95. Ehrentag, erfüllte sich ihr größter Wunsch, möglichst bald zu ihrem 2016 verstorbenen Mann Bringfried „Binges“ Müller zu kommen. Müller verstarb in einem Pflegeheim bei Berlin. Dorthin hatte sie ihre Tochter Gaby Seyfert von Chemnitz aus gebracht, um ihn ihrer Nähe zu sein. Müller war als „Eiserne Lady“ des Eiskunstlaufs bekannt. Mit den Schlittschuh-Größen Katarina Witt, Anett Pötzsch, Jan Hoffmann oder ihrer Tochter feierte sie 57 Medaillen bei EM, WM und Olympischen Spielen - eine einmalige Bilanz. Müller wurde selbst DDR-Meisterin im Paarlauf. Nach der Wende stand die einstige Lehrerin für Deutsch, Musik, Mathematik und Sport nicht mehr im Rampenlicht.

Stephan Malzdorf verstarb am 21. November. Bild: Stephan Malzdorf/Archiv

Stephan Malzdorf Zwölf Jahre lang, bis 2004, war Stephan Malzdorf das Gesicht und die Stimme der volkstümlichen Hitparade bei MDR-Radio Sachsen. Beliebt waren vor allem seine Programme in erzgebirgischer Mundart. Am 21. November verstummte seine Stimme für immer. Stephan Malzdorf starb im Alter von 75 Jahren in seiner Heimatstadt Zwickau.

Peter Daetz starb am 28. November. Bild: Andreas Kretschel/Archiv

Peter Daetz Das Lebensthema des Ex-Siemens-Managers Peter Daetz war die interkulturelle Begegnung. Dafür gründete er 1998 die Daetz-Stiftung. Das nach ihm benannte Daetz-Zentrum beherbergte von 2001 bis 2022 als Internationales Kompetenzzentrum für Holzbildhauerkunst im Schlosspalais von Lichtenstein eine Sammlung von Skulpturen aus mehr als 30 Ländern. Schwerpunkte waren ozeanische Kunst, Kunst der Makonde, Westafrikas und Marokkos, Werke europäischer Holzbildhauer, vor allem aus Südtirol, indianische Kunst sowie asiatische Arbeiten. Peter Daetz starb mit 93 Jahren am 28. November.

Der Bildhauer Volker Beier 2021 mit der aus Serpentinit gefertigten Plastik "Thomas". Bild: Cristina Zehrfeld/Archiv

Volker Beier Arbeiten von Volker Beier prägen in vielen Orten der Region und darüber hinaus den öffentlichen Raum, etwa der Gedenkstein für die im Jahr 1938 zerstörte Synagoge am Stephanplatz in Chemnitz, das Denkmal für die aus Chemnitz deportierten Juden im Hof des Böttcher-Baus der Technischen Universität oder die Schriftzüge hinter dem Karl-Marx-Denkmal, die er gemeinsam mit dem Schriftgestalter Heinz Schumann realisiert hat. Am 29. November starb der Künstler im Alter von 80 Jahren.

Karla Kussinger (hier im Mai) saß gerne für eine Zigarette auf der Bank vor dem Pflegeheim in Netzschkau. Bild: Gerd Möckel

Karla Kussinger Das Reichenbacher Original Karla Kussinger ist am 6. Dezember für immer eingeschlafen. Sie wurde 72 Jahre alt, lebte zuletzt in einem Pflegeheim in Netzschkau.

Reinhard Penzis im August 2015. Bild: Matthias Degen/Archiv

Reinhard Penzis Am 10. Dezember verstarb Reinhard Penzis, der ehemalige Bürgermeister von Gelenau. Er wurde 67 Jahre alt. Von 2001 bis 2015 führte er die Amtsgeschäfte der Gemeinde. Der wohl größte Coup gelang ihm mit der Einführung des Ortsbusses – ein in der Region einmaliges Mobilitätsprojekt für Gelenauer aller Altersgruppen.

Herbert Neudert wurde 87 Jahre alt. Bild: Carsten Wagner/Archiv

Herbert Neudert Er entdeckte Jens Weißflog: Skisprung-Trainerlegende Herbert Neudert verstarb am 12. Dezember mit 87 Jahren. Sein Wirken ist mit späteren Skisportkarrieren verbunden. Insgesamt über 50 Sportler hat er im Kindesalter so gut entwickelt, dass sie an der Elitesportschule in Oberwiesenthal aufgenommen wurden.

Fußballmäzen Joachim Engelmann wurde 84 Jahre alt. Bild: FC Erzgebirge