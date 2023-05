Siebenlehn hat jetzt einen "Australischen Garten" - in Erinnerung an Amalie Dietrich

Blühende Erinnerung an Amalie Dietrich: Vor dem historischen Rathaus in Siebenlehn hat der örtliche Schulförderverein einen ganz besonderen Garten angelegt: einen "Australischen Garten". Denn die am 26. Mai 1821 in Siebenlehn geborene Amalie Dietrich war Australienforscherin. Anlässlich des 202. Geburtstags der bekannten Naturforscherin wurde der...