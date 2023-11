Sirenen in Bobritzsch-Hilbersdorf: Besseres Warnsystem für die Gemeinde?

Nach Hochwassern und Stürmen wird auch an der Bobritzsch das Warnsystem modernisiert. Neue Sirenen sollen für mehr Sicherheit sorgen.

Seit geraumer Zeit arbeitet die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf an der Modernisierung ihres Warnsystems. Dazu wurde im Gemeinderat nun ein weiterer Beschluss gefasst. Am 14. November hatte die Gemeinde einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 75 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben höchstens jedoch 44.076 Euro für die Errichtung von drei...