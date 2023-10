Sitzung des Stadtrates Großschirma zum Romanusbad Siebenlehn

Um den dritten Bauabschnitt bei der Sanierung des Romanusbades Siebenlehn wird es in der Sitzung des Stadtrates von Großschirma am 4. Oktober gehen.

Um den dritten Bauabschnitt bei der Sanierung des Romanusbades Siebenlehn geht es in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates von Großschirma am 4. Oktober ab 19 Uhr im Vereinsheim Hohentanne. Das ist der Tagesordnung zu entnehmen. Das Freibad in Siebenlehn erhielt bereits eine komplett neue Schwimmbadtechnik, bestehend aus Filteranlage, Dosier-...