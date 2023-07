Sommerfest in Frauenstein: Hitze bringt Silberland-Akteure ins Schwitzen

Die Burgruine Frauenstein war am Wochenende Ziel von hitzeverträglichen Ausflüglern. Die Sonne strahlte zur Eröffnungsveranstaltung des neuen Formats „Kultursommertreffen im Silberland“ am Sonnabend satt. So mancher Kulturhungrige war bei fast 30 Grad Celsius dennoch heiß auf den Erlebnismix im historischen Gemäuer.