Stadt Freiberg hisst Friedensfahne

An zwei Stellen in der Bergstadt Freiberg wurde die Friedensfahne gehisst.

Friedensfahnen wehen in Freiberg: Auf dem Schloßplatz und vorm Geschwister-Scholl-Gymnasium ist auf den Flaggen in mehr als 60 Sprachen das Wort „Frieden“ zu lesen. „Die Reihenfolge der einzelnen Schriftzüge orientiert sich dabei an der Personen-Anzahl einzelner Länder an der Freiberger Gesamtbevölkerung“, teilt eine Stadtsprecherin...