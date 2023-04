Stadt Freiberg will Verfall des Wächterhauses an der Scheunenstraße stoppen

Die Schadstellen an dem Wächterhaus in der Gartensparte "Bergmannsgruß" an der Scheunenstraße in Freiberg werden so schnell wie möglich behoben. Das hat Baubürgermeister Martin Seltmann (parteilos) auf Anfrage von "Freie Presse" erklärt. Die Fläche inklusive des Wächterhauses werde derzeit an den Kleingartenverein verpachtet, so Seltmann weiter:...