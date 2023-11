Stadtrat von Freiberg: Bewirbt sich die Silberstadt um die Landesgartenschau 2029?

Zwar sind die Unterlagen längst in Dresden gelandet, doch der offizielle Beschluss des Stadtrates, ob sich Freiberg um die Landesgartenschau 2029 bewirbt steht noch aus. Der soll nun folgen.

Es ist eigentlich nur eine Formsache, doch eine mit weit reichenden Folgen für die Silberstadt. In seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag soll der Freiberger Stadtrat über die Bewerbung der Stadt um die Durchführung der Sächsischen Landesgartenschau im Jahr 2029 beschließen. Der Beschluss käme in diesem Falle etwas später als die...