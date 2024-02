Stadtratswahl Freiberg: Elke Koch und Johannes Brink wollen für die Grünen weitermachen

Die Grüne Liste steht: 13 Frauen und Männer wollen in den Stadtrat einziehen. Auf Listenplatz 1: Claudia Kallmeier.

Der Wahlkampf für die Stadtratswahl in Freiberg nimmt weiter Fahrt auf: Nun steht auch die Grüne Liste. Mit 13 Frauen und Männern will die Partei Bündnis 90/Die Grünen ins Rennen gehen. Damit treten in diesem Jahr fünf Leute mehr an, als zur letzten Stadtratswahl. Das geht aus einer Pressemitteilung des Stadtverbandes der Grünen hervor. Die...