Statt Bergmännern gibt es Möwen und Leuchtturm im Schwibbogen: Wie ein Künstler in Niederbobritzsch neue Wege geht

Zum Tag des traditionellen Handwerks am Wochenende wird auch Hans-Werner Gassmann in Niederbobritzsch seine Arbeiten vorstellen. Und die sind alles andere als gewöhnlich.

Zwischen Altenberg und Zwönitz findet am Wochenende zum 24. Mal der Tag des traditionellen Handwerks statt. Am Sonntag, 15. Oktober, öffnen 120 Meister, Künstler und Gewerbetreibende ihre Türen. Sie präsentieren 75 verschiedene Gewerke. Besonders interessant wird die Werkstatt von Hans-Werner Gassmann in Niederbobritzsch sein.