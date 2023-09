Straßenbau in Freiberg: Was ist schon fertig und wo dauert’s noch?

Noch erfreuen diverse Straßenbaumaßnahmen die Verkehrsteilnehmer in Freiberg. Doch befindet man sich zu großen Teilen auf der Zielgeraden.

Mit der Sanierung und dem Ausbau der Straßen im Freiberger Stadtgebiet geht es vorwärts. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Freitag. Danach investiere die Silberstadt in diesem Jahr knapp 5 Millionen Euro in den Aus- und Neubau ihres Straßennetzes. Insgesamt sieben Straßenbaumaßnahmen seien für 2023 im Plan aufgeführt. Eine davon...