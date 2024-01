Studium in Freiberg: Bergakademie informiert bei Campustag über Studienmöglichkeiten

Die TU Freiberg lädt am 11. Januar Studieninteressierte ein. Vor Ort können Besucher die Bergakademie kennenlernen und sich informieren.

Wie läuft ein Studium an der TU Bergakademie Freiberg ab? Wer eine Antwort auf diese Frage sucht, wird beim Campustag am 11. Januar in Freiberg fündig. Von 9:30 bis 15 Uhr wird die Bergakademie zum Beispiel in Vorträgen ihre Fakultäten vorstellen. Zusätzlich gibt es Einblicke in die neue Bibliothek, Informationen zur Finanzierung eines...