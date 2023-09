Stundenpaarlauf in Brand-Erbisdorf: Eine Runden-Sache für die ganze Familie

Der 17. Stundenpaarlauf im Haasenweg in Brand-Erbisdorf ist zum Fest für die ganze Familie geworden. Und genau so leben das auch die Teilnehmer, die ihre Runden drehen. Was ist das Erfolgsrezept?

Die große Sportanlage am Brand-Erbisdorfer Haasenweg war am Sonntag voller Menschen. Doch diesmal war nicht das Fußballspiel auf dem Nebenplatz so attraktiv. Vielmehr trafen sich die Teilnehmer am 17. Stundenpaarlauf, um in verschiedenen Kategorien so viele Kilometer wie möglich auf der Tartanbahn zu absolvieren.