Süße Kreisstadt: Freiberger Eisbecher, Grüner Apfel und eine neue Eisdiele

Mit dem Start seiner Eisdiele in der Freiberger Altstadt ist Dlowan Abdulrahman zufrieden. "Wir haben das Geschäft an der Burgstraße/Ecke Akademiestraße vor rund zwei Wochen aufgemacht und es läuft gut", erzählt der Inhaber. Er lebe seit 26 Jahren in Freiberg und habe hier 2006 den Orient Döner eröffnet - der Imbiss befindet sich nur wenige...