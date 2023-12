Tafel in Freiberg ist am Anschlag: Ausgabe für Bedürftige benötigt selbst Hilfe

Helferin Petra (v. r.) packt Tetiana bei der Freiberger Tafel Lebensmittel in den Beutel. Die Einrichtung an der Friedeburger Straße gehört zum Caritasverband für Chemnitz und Umgebung. Nach Angaben des Vereins werden hier und in den Ausgabestellen in Flöha und Eppendorf 4200 Menschen versorgt. Ein Drittel davon seien Kinder. Bild: Eckardt Mildner