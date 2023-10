Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge: Töpferei in Langenau ist von Anfang an dabei

Der Aktionstag fand zum 24. Mal stand. Genauso oft haben daran die „Glück auf“-Werkstätten teilgenommen.

Zum 24. Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge öffneten zahlreiche Unternehmen und Handwerkerbetriebe ihre Pforten. So auch die „Glück auf“-Werkstätten des Vereins Lebenshilfe in Langenau. In der dortigen Töpferei stellen aktuell sieben behinderte Menschen Figuren, Becher und andere dekorative und nützliche Gegenstände her....