„Tagesspiegel“-Korrespondent Christoph von Marschall in Freiberg: Was bedeuten Krisen und Krieg für Deutschland?

„Wir verstehen die Welt nicht mehr“ heißt das Buch des Politik-Experten. In der Stadtbibliothek Freiberg wird es um die neue Weltordnung gehen.

Freiberg.

Kriege und Krisen verunsichern viele Menschen. Der Buchtitel „Wir verstehen die Welt nicht mehr“ fasst wohl ganz gut zusammen, was viele zurzeit empfinden. Geschrieben hat das Buch Christoph von Marschall, Diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegels. Am Mittwoch ist er in der Stadtbibliothek Freiberg zu Gast. Die Veranstaltung in Kooperation mit der Volkshochschule Mittelsachsen trägt den Titel „Krisen, Kriege, Konkurrenz: Wo steht Deutschland in der neuen Weltordnung.“ Der Autor ordnet mit den Teilnehmenden aktuelle Nachrichten ein und erklärt ihre Bedeutung für Deutschland. (eva)