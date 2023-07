Tanzen als Teil der Konzeption: Blumenkinder aus Oberbobritzsch üben für ihr Sommerfest

Man stelle sich vor: 139 Kindergartenkinder und 76 Hortkinder tanzen alle auf einmal los. Das gibt ein Gewusel. Deshalb wird in der Integrativen Kindertagesstätte „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch, die sich in Trägerschaft der Kinderarche Sachsen befindet, gerade ganz intensiv geprobt. Denn am 25. August feiert man dort ein großes...