Tanzen und feiern mit Band 44 Leningrad in Freiberg

Die aus Potsdam stammende Band 44 Leningrad gab am Samstagabend ein Konzert in der Alten Mensa in Freiberg. Es war wie ein Heimspiel.

Tanzen und feiern von der ersten Minute an: Die Band 44 Leningrad hat am Samstag vor ungefähr 100 Gästen ein Konzert in der Alten Mensa des Vereins Klubhaus Freiberg gegeben. Die aus Potsdam stammende Russian-Speedfolk-Band gastierte schon zum siebten Mal in Freiberg.