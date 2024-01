Wie sich die Band 44 Leningrad auf Freiberg freut

Die Russian-Speedfolk-Band 44 Leningrad gastiert zum siebten Mal in Freiberg. Die fünf Musiker treten am Samstag in der Alten Mensa auf.

Die Russian-Speedfolk-Band 44 Leningrad ist am Samstagabend zum siebten Mal zu Gast in Freiberg. Das Konzert findet in der Alten Mensa des Vereins Klubhaus Freiberg in der Petersstraße statt. Die fünf Musiker bieten einen Mix aus Ska, Punk, Polka und Folklore. Ohrwürmer wie „Komm', Natascha küss mich", „Russischer Wodka" und...