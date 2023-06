Technischer Defekt als Brandursache in Brand-Erbisdorfer Firma

Nach der Reparatur will die Firma Bharat Forge die Anlage wieder in Betrieb nehmen, an der es in der Nacht zum Sonntag gebrannt hatte. Drei Feuerwehren waren alarmiert worden.

Ein technischer Defekt ist laut dem Unternehmen Bharat Forge Aluminiumtechnik die Ursache das Brandes gewesen, der sich am Sonntag gegen 2.40 Uhr in einer Absaugeanlage einer der Schmiedepressen der Firma ereignet hat. „Im Ergebnis der Brandortuntersuchung durch einen Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei liegen derzeit keine... Ein technischer Defekt ist laut dem Unternehmen Bharat Forge Aluminiumtechnik die Ursache das Brandes gewesen, der sich am Sonntag gegen 2.40 Uhr in einer Absaugeanlage einer der Schmiedepressen der Firma ereignet hat. „Im Ergebnis der Brandortuntersuchung durch einen Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei liegen derzeit keine...