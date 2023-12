Teich in Obersaida wird wieder befüllt

Die Landestalsperrenverwaltung hat die Trinkwassertalsperre für insgesamt rund 1,6 Millionen Euro sanieren lassen. Jetzt folgen noch einige Restarbeiten.

Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) hat am Montag begonnen, den Obersaidaer Teich in Großhartmannsdorf wieder einzustauen. Die Trinkwassertalsperre in dem Ortsteil von Großhartmannsdorf war seit Mai 2022 saniert worden. Ziel sei es gewesen, so Patricia Zedel von der LTV, das knapp 300 Jahre alte Bauwerk an die heute geltenden...