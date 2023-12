Teures Parken in Freiberg: Einbrecher in Auto an der Fischerstraße

Diebe haben in einem abgestellten Audi in Freiberg reiche Beute gemacht.

Keinen Weihnachtsfrieden gab es für den Besitzer eines Audi in Freiberg. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochmorgen mitteilte, ist sein Wagen Ziel von Einbrechern geworden. Die Diebe kamen am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Zeit zwischen 11.50 und 14.15 Uhr und machten reiche Beute: Aus dem Auto, das auf einem Parkplatz an der...