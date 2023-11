Tödlicher Unfall am Tierheim Freiberg: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Der Tatvorwurf lautet fahrlässige Tötung und Fahrerflucht. Die Ermittlungen hatten sich über Monate hingezogen – obwohl das mutmaßliche Unfallfahrzeug schnell gefunden worden war.

Freiberg/Chemnitz. Der schwere Verkehrsunfall im Freiberger Münzbachtal, bei dem am 30. Januar dieses Jahres eine 42-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden war, wird vor Gericht aufgerollt. "Es wurde Anklage an das Amtsgericht Freiberg wegen fahrlässiger Tötung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erhoben", teilt Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart auf Anfrage von "Freie Presse" mit. Ein Termin für die Hauptverhandlung stehe noch nicht fest, so die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz.

Das Unfallopfer war am Morgen des 30. Januar 2023 am Stadtrand von Freiberg auf der Straße Münzbachtal von einem Auto angefahren und gegen einen Baum geschleudert worden. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 7.40 Uhr auf der rechten Fahrbahn in Richtung Großschirma unterwegs gewesen, als sie von dem Pkw erfasst wurde. Sie erlag später im Krankenhaus den schweren Verletzungen, die sie bei dem Unfall erlitten hatte.

Der Pkw sei weitergefahren, ohne anzuhalten, hieß es dazu weiter von der Polizei. Die Straße Münzbachtal ist schmal, kurz hinter dem Stadtausgang von Freiberg stehen links und rechts der Fahrbahn Bäume. Sie hat keinen Fußweg und ist die kürzeste Verbindung zwischen der Stadt und dem Tierheim.

Der tragische Unfall hatte große Bestürzung ausgelöst. Zugleich gab es vor allem in den sozialen Medien Spekulationen darüber, wer am Steuer des Unfallfahrzeugs gesessen und den Unfall verursacht hat. Angesichts der zum Teil drastischen Behauptungen hatte Polizeisprecherin Jana Ulbricht vor Vorverurteilungen gewarnt: "Durch die Mutmaßungen könnten Zeugen beeinflusst werden."

Ins Visier der Justiz war eine 37-Jährige aus dem Raum Freiberg als mutmaßliche Fahrerin des Unfallfahrzeugs geraten. Bereits kurz nach dem Unfall war nach einem grauen Citroën mit Freiberger Kennzeichen und Beschädigungen vorn rechts gesucht worden. Schnell hatte die Polizei ein Fahrzeug sichergestellt, bei dem es Anhaltspunkte für eine Beteiligung an dem Unfall gegeben haben soll.

Die Verunglückte war von einem jungen Mann begleitet worden, der wie sie im Freiberger Tierheim tätig war. Er blieb körperlich unverletzt und dürfte ein wichtiger Zeuge in dem Verfahren sein. (jan/hh)