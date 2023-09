Tödlicher Unfall mit Pedelecfahrerin bei Helbigsdorf: Verhandlung verschoben

Der tragische Unfall ereignete sich am 31. Juli 2022 auf der Straße zwischen Helbigsdorf und Großhartmannsdorf. Gegen den Autofahrer hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Nach dem tödlichen Unfall am 31. Juli vergangenen Jahres in Helbigsdorf steht jetzt ein neuer Termin der Verhandlung am Amtsgericht Freiberg gegen den Peugeotfahrer fest. Das teilte Barbara Kaltschik, Richterin am Amtsgericht Freiberg als ständige Vertreterin des Direktors, auf Nachfrage von „Freie Presse“ mit. Der Termin sei vom 11....