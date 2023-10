Tödliches Ende einer Pedelec-Fahrt bei Helbigsdorf: „Ich hörte nur einen Knall, einen Aufschrei“

Von einem Augenblick zum anderen verlor ein Rentner seine Frau bei einem schrecklichen Unfall. Im Juli 2022 erfasste ein Auto die 68-Jährige. Jetzt gab es das Urteil am Amtsgericht Freiberg.

Freiberg. Der Mensch trägt viele Erinnerungen mit sich. Meist sind es gute. Doch kommen an deren Seite nicht selten auch solche, die unendlich schmerzhaft sind. Und die bleiben. Werden sie erneut aufgewühlt, so ist das einst erlittene Leid in all seiner Gegenwärtigkeit umso intensiver präsent.

Vor dem Amtsgericht Freiberg wurde am Montag über einen Unfall mit Todesfolge verhandelt, der sich am 31. Juli 2022 auf der Staatsstraße 210 kurz vor dem Muldaer Ortsteil Helbigsdorf ereignete. Ein Ehepaar, beide schon Rentner, war am Abend jenes Tages auf dieser Straße mit Pedelecs unterwegs. Sie fuhren vorschriftsmäßig, wie die nachfolgenden Untersuchungen bestätigten. "Wir waren auf unserer täglichen Runde", erzählt der heute 71 Jahre alte Ehemann. Was dann folgte, war und ist für ihn ein einziger Alptraum.

Ein Pkw kam aus Richtung Großhartmannsdorf angefahren, hielt ebenso wie die beiden Radfahrer auf Helbigsdorf zu. In einer leichten Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, schoss eine Böschung hinauf und kam zurück auf die Straße. Dort erfasste er das Pedelec der hinter ihrem Mann fahrenden 68 Jahre alte Frau. Sie wurde sechzig Meter weit, über das Auto hinweg geschleudert, erlitt unter anderem einen Abriss des verlängerten Rückenmarks und verstarb an der Unfallstelle. Das Auto schoss auf das angrenzende Feld hinaus und kam erst an einer Böschung zum Stillstand. Bremsversuche konnten nicht festgestellt werden.

Schreckliche Erinnerungen