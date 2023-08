Trabi und „Spatz“ aus Garage in Freiberg gestohlen

Ein himmelblauer Trabant sowie ein Moped Simson verschwanden aus dem Komplex am Knappenweg. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Offenbar auf ältere Fahrzeugmodelle hatten es Diebe in Freiberg abgesehen. Wie die Polizei am Freitag informierte, stahlen die Unbekannten in den vergangenen Wochen aus einer Garage am Knappenweg einen himmelblauen Pkw Trabant P 601 L mit weißem Dach sowie ein Kleinkraftrad Simson (Spatz) samt einigen Ersatzteilen. Zuvor hatten die Täter das...