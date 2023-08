Umzug in Freiberg: Wohngeldstelle bekommt neue Adresse

Die Wohngeldbehörde der Silberstadt zieht vom Bürgerhaus in ein neues Domizil.

Die Wohngeldstelle der Stadt Freiberg zieht in dieser Woche aus dem Bürgerhaus in ein neues Domizil um. Das teilt die Silberstadt mit. Das Amt wird dann schräg gegenüber des bisherigen Standortes, und zwar unter der Adresse Obermarkt 17, zu finden sein. Für den Publikumsverkehr öffnet die neue Wohngeldstelle am 31. August um 9 Uhr. Ab...