Unbekannte zerstören Hanf-Automaten in der Gerberpassage in Freiberg

Vergangene Woche wurde ein Automat am Untermarkt beschädigt und ausgeraubt. Wie hoch ist der Schaden?

In der Nacht zum 18. Oktober haben Unbekannte einen Automaten mit Hanfprodukten in der Gerberpassage in Freiberg ausgeraubt. Das bestätigte die Sprecherin der Polizei Sachsen, Julia Schwarzenberg, auf Nachfrage. Um sich Zugang zu verschaffen, schlugen die Täter die Eingangsglasschiebetür zur Einkaufspassage ein. Anschließend zerstörten sie...