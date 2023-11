Unfall auf B 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Freiberg

Der Unfall am Dienstag auf der B 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Freiberg hat laut Polizei zwei Leichtverletzte gefordert.

Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Freiberg hat am Dienstag gegen 10.15 Uhr zwei Leichtverletzte gefordert. Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz passierte der Auffahrunfall in Fahrtrichtung Freiberg. Beteiligt waren ein Pkw Ford (Fahrer: 21) und ein Pkw Peugeot (Fahrer: 79), so die...