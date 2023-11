Unfall auf der A 4 bei Siebenlehn: Rettungshubschrauber vor Ort

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der A 4 zwischen Siebenlehn und Berbersdorf. Laut Polizei gab es drei Verletzte.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, 12.05 Uhr auf der Autobahn 4 zwischen Siebenlehn und Berbersdorf ereignet. Laut Polizei war ein 56-jähriger VW-Fahrer mit seinem Wagen auf dem mittleren Fahrstreifen der A 4 in Richtung Chemnitz unterwegs. Ungefähr dreieinhalb Kilometer nach der Anschlussstelle Siebenlehn scherte der VW in den...