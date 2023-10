Unfall bei Großschirma: Sattelschlepper landet in Straßengraben

Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt.

Großschirma.

Am Montag ist es gegen 14 Uhr auf der B 101 bei Großschirma zu einem Verkehrsunfall gekommen. Am Ortseingang Großschirma geriet in einer Linkskurve ein MAN-Sattelzug ins Schleudern. Der mit Betonteilen beladene LKW rutschte von der nassen Fahrbahn in den Straßengraben und kippte um. Um den in seinem Fahrerhaus eingeschlossenen Fahrzeugführer zu befreien, musste die Freiwillige Feuerwehr Großschirma die Frontscheibe des Lasters zersägen. Der Trucker wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls für die Zeit der Räumungsarbeiten teilweise gesperrt. Zwischenzeitlich konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache. (rhal)