Unfall bei Obersaida: Verletzte Feuerwehrleute sind wieder daheim

Die Verletzungen der Feuerwehrleute, die am vorigen Freitag auf der Fahrt zu einem Einsatz bei Obersaida verunglückt waren, sind offenbar nicht so schwer wie zunächst befürchtet. „Die Kameraden konnten zum Glück schnell wieder aus der medizinischen Behandlung entlassen werden“, sagte Steffen Kräher vom Landratsamt am Donnerstag.