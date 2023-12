Unfall führt zu Stau auf der A 4 bei Siebenlehn

Die Autobahn 4 in Richtung Dresden war wegen des Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag zeitweise gesperrt.

Siebenlehn.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag, 13.50 Uhr, auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden bei Siebenlehn ereignet. Das bestätigte der Diensthabende der Polizeidirektion Chemnitz am Samstagabend.