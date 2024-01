Unfall in Freiberg: 15-jähriger Radfahrer fährt gegen parkendes Auto

Ein junger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Freiberg leicht verletzt worden.

Ein Verkehrsunfall mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer hat sich am Sonntag gegen 15.25 Uhr in Freiberg ereignet. Laut Polizei befuhr der Radfahrer die Berthelsdorfer Straße stadteinwärts und kollidierte dabei mit einem parkenden Pkw VW. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe, hieß es...