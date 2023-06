Unfall mit Fahrrad und Moped in Brand-Erbisdorf: Wie ist der Stand der Ermittlungen

Bei einem Unfall in Brand-Erbisdorf waren am Wochenende zwei Männer verletzt worden. Beide mussten laut Polizei zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach dem Verkehrsunfall Samstagnacht in Brand-Erbisdorf ermittelt die Polizei noch. Das sagte Polizeisprecherin Jana Ulbricht auf Anfrage. Zwei Fahrradfahrer (21 und 18 Jahre alt) waren nebeneinander auf der Brander Straße aus Richtung Brand-Erbisdorf in Richtung Langenau gefahren. Als der Fahrer (29) eines Kleinkraftrades Simson die beiden...