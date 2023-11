Unfallstrecke auf der A 4 zwischen Chemnitz und Dresden nun beräumt und freigegeben

Nach dem Unfall am Freitag und stundenlangen Sperrungen gab es am Nachmittag weiter Behinderungen auf der Autobahn. Am Morgen war es wieder zu einem Unfall mit Gefahrgut gekommen. Drei Lastwagen prallten ineinander.

