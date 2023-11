Ungehobener Schatz in Freiberg: Wie die Grablege der Wettiner im Dom dem Tourismus helfen kann

Der Dom St. Marien ist der vielleicht größte Schatz der Silberstadt. In ihm befindet sich die Grablege der Wettiner, die künftig intensiver im Tourismuskonzept vermarktet werden soll.

Es ist schon kurios, was ein kleiner, nackter Bursche so alles in Bewegung setzen kann. Besonders wenn er aus Bronze gefertigt wurde und somit nicht selbst aktiv sein kann. Die Rede ist von der Skulptur „Mars“ des flämisch-italienischen Künstlers Giambologna, der ihn 1587 dem sächsischen Kurfürsten Christian I. verehrte. Von Januar bis...