Unternehmer aus Mittelsachsen reisen nach Estland

Die Teilnehmer sollen estnische Unternehmer und Führungskräfte treffen, um aus erster Hand zu erfahren, wie diese ihre Unternehmen erfolgreich digitalisiert haben.

Unternehmerinnen und Unternehmer aus Mittelsachsen starten an diesem Montag zu einer dreitägigen Bildungsreise zum Thema Digitalisierung nach Estland. Auf dem Programm stehen Besuche in mehreren Vorreiterunternehmen, darunter der Firma Skeleton, die Technologien zur Herstellung von Ultrakondensatoren entwickelt und bereits Standorte in...