Versehen im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Großschirma

Beim Versand der Briefwahlunterlagen für die Bürgermeisterwahl am 3. März in Großschirma gab es ein Versäumnis. In einer Sondersitzung fasste der Stadtrat deshalb einen Beschluss.

Beim Versand der Briefwahlunterlagen für die Bürgermeisterwahl am 3. März in Großschirma hat es ein Versäumnis gegeben. Das geht aus einer Antwort der ersten Vize-Bürgermeisterin Margot Schleicher auf eine Anfrage von „Freie Presse" hervor.