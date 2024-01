Vielfalt des Lernens: Cottagymnasium in Brand-Erbisdorf stellt sich am Freitag vor

Die Fachbereiche der Schule halten für die Besucher vielfältige Möglichkeiten zum Mitmachen, Zuhören und Erleben bereit. Was gehört zu den Angeboten?

Zum Abend der offenen Tür lädt das Cottagymnasium in Brand-Erbisdorf am Freitag von 16 bis 19 Uhr ein. Künftige Schüler und ihre Eltern können sich ein Bild von der Vielfalt der Angebote machen. So gibt es im Sprachencafé Informationen über die an der Schule unterrichteten Sprachen Latein, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch....