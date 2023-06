Von Bergparade bis Mini-Puhdys: Was die "Bergstadtzwerge" Freiberg in sechs Jahrzehnten erlebten.

Es gibt ihn natürlich, jenen Moment im Gespräch mit Angela Arnold, in dem sie ihre Gefühle nicht mehr vollständig unter Kontrolle hat. Tränen der Rührung steigen in ihre Augen, und sie braucht einen Augenblick, um ihren Emotionen wieder Herr zu werden. Gerade hat die Erzieherin, die vor wenigen Monaten endgültig in den Ruhestand gegangen ist,...